Суд взыскал с фрахтователя «Волгонефти-212» 50 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края обязал владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» выплатить почти 50 млрд руб. за экологический ущерб от крушения судна в Керченском проливе. Суд удовлетворил иск Росприроднадзора в полном объеме, пишет ТАСС.

Согласно решению, с компаний «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» солидарно взыскивается 49,5 млрд руб. в качестве компенсации вреда, нанесенного водному объекту, а также 10 млн руб. государственной пошлины.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В акваторию вылилось около 2,4 тыс. т мазута. В январе произошла повторная утечка нефтепродуктов.

Последствия аварии привели к закрытию пляжей Анапы и Темрюка на летний период. Специалисты оценили общий ущерб экологической системе в 85 млрд руб.

Помимо Росприроднадзора, претензии к компаниям-собственникам танкеров подготовили ООО «Транснефть-сервис» и Морспасслужба. В июне к процессу взыскания ущерба присоединилась Генеральная прокуратура.