Людмила Телень из Ельцин-центра намерена обжаловать штраф за дискредитацию армии

Первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина Людмила Телень намерена обжаловать решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, оштрафовавшего ее на 45 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Мы это сделаем, несмотря на давление, которое на меня пытаются оказать некоторые телеграмм-каналы, распространяя злонамеренную клевету в мой адрес и в адрес Ельцин-центра»,— сообщила она «Ъ-Урал». По ее словам, для нее оскорбительно предположение, что, будучи внучкой ветерана, она хотела дискредитировать армию РФ.

Напомним, в середине августа на госпожу Телень составили административный протокол о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). По словам адвоката Михаила Бирюкова, поводом стал репост Людмилы Телень антивоенного поста, написанного 25 февраля 2022 года дочерью и советником первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой. Он пояснил, что репост был эмоциональной реакцией госпожи Телень на начало специальной военной операции (СВО).

По словам адвоката, Татьяну Юмашеву не стали преследовать, поскольку она не занимает официальных должностей в аппарате Ельцин-центра. При этом, она входит в его попечительский совет, который возглавляет руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Кроме того, в него входят: полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и другие.

Ранее председатель правления Ельцин-центра Александр Дроздов публично обратился к силовикам с просьбой проверить материалы Telegram-канала «Урал Live» о Людмиле Телень. Господин Дроздов заявил, что в отношении нее ведется травля. По его словам, редакция канала создает фотофейки и искажает факты в публикациях, где фигурирует госпожа Телень. До этого «Урал Live» сообщил, что госпожа Телень, благодаря своему супругу, в сентябре 2024 года получила израильское гражданство, и опубликовал ее израильский паспорт.

Артем Путилов