В Ростове росгвардейца отправили в СИЗО по подозрению в превышении полномочий

По ходатайству следователя в Ростове-на-Дону суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника Росгвардии по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия к мужчине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сотрудник, выполняя служебные обязанности, применил чрезмерную силу против гражданина. Он нанес мужчине множественные удары по голове и телу, в том числе с применением спецсредств»,— отмечают в ведомстве.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что расследование этого уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Наталья Белоштейн