Дональд Трамп сравнил свое фото с Путиным со снимком встречи Никсона и Хрущева

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Truth Social коллаж с двумя изображениями. Первый снимок был сделан во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. На фото американский лидер показывает пальцем в сторону российского коллеги. На втором кадре от 1959 года бывший американский вице-президент Ричард Никсон направляет такой же жест в сторону советского лидера Никиты Хрущева.

Автор второго снимка — признанный американский фотограф Эллиотт Эрвитт. На сайте агентства Magnum Photos сообщается, что снимок был сделан на открытии Американской национальной выставки в Парке Горького в Москве 24 июля 1959 года, во время визита тогдашнего вице-президента США Ричарда Никсона в российскую столицу. За снимком закрепилось негласное название «Кухонные дебаты», поскольку в момент, когда фотограф запечатлел собеседников, они обсуждали свои взгляды на коммунизм и капитализм возле модели типичной американской кухни.

Для американской аудитории это стало символом противостояния США и СССР, сообщает Magnum Photos. «Многие американцы восприняли это как сигнал о том, что Никсон не боялся решительно отстаивать свою точку зрения перед иностранными державами»,— говорится в материале. Изображение использовалось предвыборной командой Ричарда Никсона в его президентской кампании 1960 года.

Лидеры России и США встретились на Аляске 15 августа. По словам господина Уиткоффа, во время переговоров российская сторона довольно быстро пошла на уступки, благодаря чему удалось достичь прогресса. Портал Axios утверждал, что изначально господин Трамп хотел завершить встречу из-за «максималистских требований» президента РФ по территориальным вопросам, но господин Путин смягчил свою позицию. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с президентом США 18 августа сказал, что может рассмотреть возможность «пропорциональных обменов» территорий, писала The Wall Street Journal.

О попытках урегулировать украинский кризис — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Анастасия Домбицкая