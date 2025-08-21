Желающих сдать экзамен на должность председателя Верховного суда не нашлось

Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи отменила назначенное на 21 августа заседание, которое было специально включено в график в связи с открытием вакантной должности председателя Верховного суда (ВС). Как сообщается на сайте комиссии, такое решение принято в связи с отсутствием заявок. Это означает, что никто из юристов «со стороны» не решился претендовать на должность главного судьи страны.

Напомним, что на следующей неделе Высшая квалификационная коллегия судей заканчивает прием документов от претендующих на должность председателя ВС. Занимавшая этот пост Ирина Подносова скончалась 22 июля, конкурс был объявлен 29 июля. По закону «О статусе судей» кандидат на этот пост должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и стаж работы юристом не менее десяти лет.

Если претендент ранее не работал судьей или у него был большой перерыв в карьере, он должен сдать квалификационный экзамен. Исключение делается только для юристов, имеющих ученую степень в области права. Именно такую степень имеет, например, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, которого, по информации газеты «Ведомости», рассматривают в качестве возможного кандидата на пост председателя ВС.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Верховному суду снова ищут председателя».

Анастасия Корня