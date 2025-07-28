Полномочия экс-председателя Верховного суда Подносовой прекратили в связи со смертью

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о прекращении полномочий председателя Верховного суда Ирины Подносовой. Она умерла на прошлой неделе в возрасте 71 года. Решение о прекращении ее полномочий было принято сегодня на внеочередном заседании коллегии.

По данным «РИА Новости», в ближайшее время ВККС должна объявить о поиске нового кандидата на должность. По закону, кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. Также у него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах, серьезных болезней и психических расстройств.

Ирина Подносова умерла 22 июля в Москве. По данным собеседников «Ъ», причиной смерти стало онкологическое заболевание. Его диагностировали после назначения госпожи Подносовой. Ее похороны прошли в городе Луге Ленинградской области 25 июля.

О том, как прошла церемония прощания в Москве, читайте в материале «Ъ» «Без лишних слов».