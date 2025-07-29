Верховному суду снова ищут председателя

Высшая квалификационная коллегия судей 29 июля официально объявила конкурс на должность председателя Верховного суда. Претенденты станут известны после 25 августа, однако, как показывает практика, большого количества желающих побороться за высшие судейские посты обычно не наблюдается. А чаще всего единственный заявившийся кандидат и становится победителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда (ВС). Напомним, она освободилась в связи со смертью 22 июля Ирины Подносовой, которая занимала этот пост чуть более года. Документы от претендентов, сообщается на сайте коллегии, будут принимать до 25 августа.

По закону о статусе судей отбор претендентов на эту, как и на любую другую, должность судьи проводится на конкурсной основе и проходит в несколько этапов.

Кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и стаж работы по профессии не менее десяти лет.

У него не должно быть судимостей, хронических заболеваний или психических расстройств, а также вида на жительство за рубежом.

Если кандидат ранее не работал судьей и не имеет ученой степени в области права, он должен также сдать квалификационный экзамен.

Получившего рекомендацию ВККС кандидата (или кандидатов — в теории их может быть несколько) оценивает комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей при президенте. На финальном этапе глава государства вносит представление о назначении на рассмотрение Совета федерации, который и принимает решение тайным голосованием на своем пленарном заседании.

Впрочем, как показывает практика последних лет, реального конкурса на высшие судейские должности обычно не наблюдается.

Так, в 2024 году Ирина Подносова была единственным претендентом на пост председателя ВС. Ее предшественник Вячеслав Лебедев, в последний раз переназначавшийся главой ВС в 2019 году, тоже не имел тогда конкурентов: кроме него, заявление на конкурс подавал бывший председатель правления Рязаньуниверсалбанка Виктор Милехин, но он не пришел на экзамен и выбыл из гонки, по сути, еще до ее старта.

Близкие к Верховному суду источники “Ъ” говорят, что пока самым очевидным кандидатом на должность председателя ВС выглядит председатель коллегии по экономическим спорам Юрий Иваненко, который назначен временно исполняющим обязанности главы суда. Согласно аппаратной логике, врио должен был стать первый заместитель председателя Петр Серков (именно он исполнял обязанности руководителя ВС после смерти Вячеслава Лебедева). Но он, как поясняет один из источников “Ъ”, находился в отпуске в тот момент, когда Ирина Подносова должна была определиться с исполняющим обязанности председателя на время своей болезни. В итоге и. о. был назначен господин Иваненко, а впоследствии президиум ВС пролонгировал это решение.

Собеседник “Ъ” отмечает, что Юрий Иваненко является давним соратником Ирины Подносовой: они вместе работали в Ленинградском областном суде, затем — в коллегии ВС по экономическим спорам, а после того как госпожа Подносова возглавила ВС, господин Иваненко сменил ее на посту главы коллегии. Источник “Ъ” не исключает, что в ходе последней встречи с Владимиром Путиным (президент приезжал в Верховный суд на совещание в феврале 2025-го) Ирина Подносова могла обсудить с ним в том числе и вопрос о вероятном преемнике.

Однако, отмечает собеседник “Ъ”, ставка может быть сделана и на кого-то из военных судей, что тоже стало заметным трендом в последние годы. В любом случае это политическое решение, заключает источник “Ъ”.

По оценке старшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Юлия Тая, Юрий Иваненко проявил себя как эффективный руководитель и смелый судья. Количество жалоб, переданных им на рассмотрение судебной коллегии, осталось в среднем таким же, как у его предшественников: с его подачи принимается 10–12 определений в год. Но господин Иваненко не боится поднимать самые сложные вопросы, поэтому почти каждое его дело становится знаковым и широко обсуждается юридическим сообществом, подчеркивает эксперт.

Анастасия Корня