«Ведомости»: кандидатуру Бастрыкина рассматривают на пост главы Верховного суда

Глава СКР Александр Бастрыкин рассматривается как один из основных претендентов на пост председателя Верховного суда РФ. Кандидатура обсуждается после смерти Ирины Подносовой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять источников.

По словам одного из собеседников издания, кандидатура господина Бастрыкина обсуждается «как наиболее очевидная». У главы СК скоро заканчивается срок полномочий (август 2025 года), и новое продление пока не публиковалось.

Решение о назначении человека на эту должность будет зависеть от его «политического веса и серьезного юридического опыта». Кандидатом на пост председателя ВС может быть только «доверенный и понятный первому лицу человек», считает один из источников, близких к администрации президента.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) принимает отклики на вакансию до 25 августа. 21 августа кандидаты должны пройти квалификационный экзамен. После получения положительного заключения ВККС президент вносит представление о назначении председателя ВС в Совет Федерации.

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с момента его создания в 2011 году. До этого он работал в прокуратуре, занимая пост первого заместителя генпрокурора. В 2016 году Владимир Путин присвоил ему высшее звание генерала юстиции.