В Кавказском районе открыли детскую поликлинику на 250 посещений

В Кавказском районе Краснодарского края построили детскую поликлинику, рассчитанную на 250 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края

Медучреждение возвели за два года по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Поликлиника обслужит более 8 тыс. детей, за ней закреплены педиатры и профильные специалисты. В структуре будут работать дневной стационар, кабинеты неотложной помощи, физиотерапии, УЗИ, функциональной диагностики, рентгена, эндоскопии и лаборатория.

Строительство и оснащение трехэтажного здания обошлись в 988 млн руб. После переезда врачей освободившиеся помещения взрослой поликлиники займет женская консультация.

В Кавказском районе первичную помощь населению оказывают также пять врачебных амбулаторий, три участковые больницы и восемь ФАПов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки посетил несколько строящихся медицинских учреждений в Краснодаре, где выявил серьезные отставания от графика.

Анна Гречко