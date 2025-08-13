The Times: Уиткофф поддержал идею контроля РФ над занятыми территориями

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил передать России контроль над взятыми в процессе спецоперации территориями. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на приближенный к Совету национальной безопасности США источник.

Газета отмечает, что этот вопрос обсуждался на последней встрече господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Такое решение, уточняет The Times, может передать территории под контроль России без проведения всеукраинского референдума, предусмотренного Конституцией государства.

В сентябре 2022 года в состав России вошли четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В 2014-м Республика Крым также стала частью российской территории. Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». При этом многие западные страны отказываются признавать официальную принадлежность новых областей к России. Об отказе признавать Крым российским не раз заявлял президент Украины Владимир Зеленский.