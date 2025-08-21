Число кредитов под льготную ипотеку может вырасти на 15% после послаблений

Правительство разрабатывает меры для оживления спроса на жилье. Среди инициатив — разрешение банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты, и смягчение условий ипотеки. Проработать такие меры вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минфину совместно с Минстроем и «Дом.РФ».

Представители банков отмечают, что нововведения позволят освободить средства и одобрять больше заявок на жилищные кредиты. Девелоперы ожидают повышения активности на рынке недвижимости. Свою позицию по данному вопросу сообщила директор по маркетингу ПКП «Южные террасы» Ирина Дубовцева в интервью изданию «Ъ-Ростов».

«По данным банка «Дом.РФ», с начала 2025 года льготной «Семейной ипотекой» в Ростовской области воспользовались 4,3 тыс. клиентов, на которых было выдано порядка 27 млрд руб. В марте 2025 года в регионе выдали 921 льготный ипотечный кредит, что на 48,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (1,8 тыс. шт.). Доля программы льготной ипотеки составляет 80%, особенно это касается регионов ввиду того, что средняя заработная плата отличается от московских и петербургских»,— пояснила она.

По словам эксперта, в регионах заемщики могут брать только льготную ипотеку, поскольку при высоких ставках на погашение кредита уходит около 70% семейного бюджета. «Если льготная ипотека не будет расширяться, то девелоперы от этого сильно страдают и ситуация может ухудшаться», — отметила госпожа Дубовцева.

Параллельно реализуется инициатива по релокации госкорпораций в регионы. После ПМЭФ в 2024 году президент Владимир Путин поручил правительству разработать программу перевода крупных государственных компаний из столицы в округа ( в т.ч и Ростовскую область). В список включены 170 организаций с численностью персонала свыше двух тысяч человек.

Нынешний список еще находится на стадии уточнения, работу над ним ведет Министерство экономического развития РФ. Возможное расширение списка не исключено за счет дочерних компаний, относящихся к соответствующим группам. Одновременно с этим, некоторые компании смогут перенести лишь отдельные функции при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.

Маркетолог считает, перемещение таких предприятий должно укрепить федеральные округа изнутри. Компании привнесут в региональную экономику новые финансовые потоки, увеличат бюджетные поступления, поднимут уровень зарплат и создадут дополнительные рабочие места. За счет роста доходов населения повысится платежеспособность граждан, что поможет строительной отрасли и расширит возможности для покупки жилья.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовская область заняла восьмое место среди регионов России по объему выданной льготной ипотеки.

Валентина Любашенко