Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге льготной ипотеки

Ростовская область заняла восьмое место среди регионов России по объему выданной льготной ипотеки в мае 2025 года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За месяц в регионе выдали более одной тыс. ипотечных кредитов с государственной поддержкой на общую сумму 5,53 млрд руб. Это составило 73% от всех предоставленных займов в области. Средний размер льготного кредита достиг пяти млн руб., а медианный срок — 340 месяцев или 28 лет и четыре месяца, уточняют в сообщении.

По сравнению с апрелем количество выданных льготных кредитов сократилось на 20%. В предыдущем месяце банки предоставили 1,3 тыс. займа на сумму 6,89 млрд руб. При этом средний размер кредита и срок погашения остались практически неизменными.

Валентина Любашенко