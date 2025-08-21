В Ростове на 10% подорожали квартиры на вторичном рынке

С начала 2025 года на 9,7 % подорожало жилье на вторичном рынке Ростова-на-Дону. В июле стоимость 1 кв. м составила 139,4 тыс. руб. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По этому показателю Ростов занял пятое место среди 16 российских мегаполисов. На первом месте оказалась Казань. Здесь в июле цена 1 кв. м выросла на 13,4% и составила 199,4 тыс. руб.

При этом, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в июле 2025 года в Ростове-на-Дону спрос на жилье на вторичном рынке увеличился на 12%: на однокомнатные квартиры — на 16%, студии — на 24%.

По данным аналитиков, рост спроса на вторичку продиктован снижением ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшей за ним корректировки ставок по рыночной ипотеке.

Наталья Белоштейн