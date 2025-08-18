В Ростове спрос на вторичное жилье вырос на 12%

В июле 2025 года в Ростове-на-Дону на 12% увеличился спрос на жилье на вторичном рынке: на однокомнатные квартиры — на 16%, студии — на 24%. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные исследования рынка «Авито. Недвижимостью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По мнению аналитиков, рост спроса на вторичку продиктован снижением ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшей за ним корректировки ставок по рыночной ипотеке.

Кроме того, на этот показатель повлияло снижение интереса к банковским вкладам. Накопленные средства граждане начали перемещать на рынок жилой недвижимости.

Вместе с этим в Ростове-на-Дону число предложений на рынке вторичного жилья повысилось на 14% за год, что соответствует общероссийскому тренду. Средняя цена квадратного метра в донской столице составила 127 тыс. руб., что значительно ниже столичных 37,1 млн руб. за квартиру.

В исследовании отмечается, что в целом по России количество сделок на вторичном рынке с июня по июль выросло на 20%, достигнув 149,8 тыс. Эксперты прогнозируют продолжение роста спроса.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в апреле-мае 2025 года в Ростове-на-Дону стоимость вторичного жилья снизилась на 0,5% и составила 123 тыс. руб. за один кв.м.