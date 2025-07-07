В Анапе выделили 1,5 млрд рублей на ремонт дорог в 2025 году

В Анапе в 2025 году на ремонт и содержание дорожной сети выделили рекордные 1,5 млрд руб. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия мэра города Светлана Балаева на планерном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Анапе уже отремонтировано 45 тыс. кв. м дорог с щебеночным покрытием и свыше 42 тыс. кв. м асфальтированных участков. Полным ходом идет обустройство тротуаров на ключевых городских улицах, включая ул. Парковую, Стахановскую и Объездную. Всего до конца года планируется отремонтировать около 65 тыс. кв. м дорог с асфальтобетонным покрытием.

Особое внимание уделяется капитальному ремонту ул. Черноморской в станице Анапской и ул. Центральной в селе Супсех, где помимо дорожного полотна будут обустроены тротуары, уличное освещение и система водоотведения.

В рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предстоит восстановить 83 тыс. кв. м дорожного покрытия на 17 улицах с нанесением соответствующей разметки. Параллельно ведется работа по нанесению дорожной разметки (уже выполнено 7,6 тыс. кв. м) и установке дорожных знаков (275 единиц).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске загруженность транспортной сети ежедневно превышает нормативные показатели в 6,5 раз, а с учетом курортного сезона – в 12 раз.