В Мясниковском районе построят 20-километровый водопровод

Магистральный водовод протяженностью 20 км. в Мясниковском районе построят раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области..

Первоначально работы планировалось завершить за три года, но за счет федерального финансирования строительство водовода может быть закончено досрочно.

Строительство 20-километрового магистральный водовод Ленинаван — Большие Салы планируется в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Кроме водопровода, в Мясниковком районе планируют построить насосную станцию и внутрипоселковые сети, что позволит обеспечить водой пять тыс. жителей нескольких сел, включая Ленинаван и Красный Крым.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Ростовской области рассчитан с 2025 по 2030 год. В первые три года сумма финансирования обновления систем водоснабжения составит 10 млрд руб., 3,2 млрд руб. из них поступит из федерального бюджета.

Наталья Белоштейн