На Дону на модернизацию коммунальных сетей выделили 10 млрд рублей

В Ростовской области с 2025 по 2030 год реализуют проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В первые три года сумма финансирования обновления систем водоснабжения составит 10 млрд руб., 3,2 млрд руб. из них поступит из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году начнется строительство шести крупных объектов водоснабжения. В с. Кулешовка Азовского района в августе приступят к строительству водопроводных сетей протяженностью более 45 км. Завершение работ запланировано на конец 2027 года. Качественным водоснабжением будут обеспечены 12 тыс. местных жителей.

В Мясниковском районе к 2027 году планируют достроить 18-километровый водопровод от х. Ленинаван до с. Большие Салы, что улучшит водоснабжение почти для пяти тыс. человек.

В то же время в Чертковском районе обновят 44 км водопровода, что решит проблему водоснабжения для десяти тысяч жителей посёлка Чертково.

До конца 2026 года в Приморском сельском поселении Неклиновского района построят 14 км водопровода, а в станице Обливской проведут комплексную реконструкцию системы водоснабжения, включающую строительство более 20 км сетей. В Хлеборобном сельском поселении Целинского района к концу 2027 года завершат прокладку 90 км внутрипоселковых сетей.

Кроме этого, в 2026 году начнется строительство водопроводных сетей в поселках Восточном и Садовом Родионово-Несветайского района, а также в хуторе Епифанове Новочеркасска.

Наталья Белоштейн