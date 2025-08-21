В ЮФО зафиксировали 19 случаев мисселинга за I полугодие

За I полугодие 2025 года в Южном федеральном округе зарегистрировали 19 жалоб на мисселинг. Об этом пишет BFM Краснодар со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России.

За аналогичный период в ЮФО поступило свыше 9 тыс. претензий к деятельности банков. В Краснодарском крае подали восемь жалоб на продажу иных продуктов под видом вкладов, а также почти 4 тыс. претензий к работе финансовых учреждений.

По словам первого заместителя начальника Южного ГУ Банка России Валентина Тюменцева, большая часть жалоб на мисселинг поступает от пенсионеров. Среди пожилых людей популярны банковские вклады. Они легче поддаются на уговоры недобросовестных менеджеров приобрести якобы выгодные финансовые продукты.

Алина Зорина