В Ростове полностью восставлено освещение на Левобережной

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На ул. Левобережной, от Ворошиловского моста до границы Ростова-на-Дону, полностью восстановлено освещение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Системы освещения на ул. Станиславского не работали с 2018 года, а на ул. Левобережной — с 2019 года. Работы по их восстановлению начались весной этого года.

На первом и втором этапах энергетики восстановили поврежденные участки высоковольтных линий, заменили вышедшее из строя оборудование, поврежденные опоры и неисправные светильники, провели испытания подземных коммуникаций на участке площадью 7 км.

Глава города отметил, что до 5 сентября рабочие восстановят сети наружного освещения на Южном въезде, от ул. Станиславского до ТЦ «МегаМаг» (ул. Пойменная, 1), включая Ворошиловский мост.

Наталья Белоштейн