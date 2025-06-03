«Ростгорсвет» восстанавливает освещение на Левом берегу Дона

«Ростгорсвет» начал восстановление наружного освещения на ул.Левобережной и Чемордачка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Бригада предприятия провела полную ревизию комплекса наружного освещения по двум улицам. Передвижная электротехническая лаборатория выполнила испытания кабельных и воздушных линий, оборудования пунктов питания и трансформаторных подстанций.

В результате обследования специалисты выявили ряд неисправностей на некоторых участках. Среди них: повреждение кабельных линий, деформация или отсутствие электроопор, неисправные пункты питания и управления, а также неработающие светильники.

Предприятие приступило к устранению дефектов. К концу июня планируется восстановить освещение на первом участке от Ворошиловского моста до ул. Бориса Слюсаря.

«Это позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд жителей в вечернее время к стадиону Ростов Арена, парку Левобережный и к новому, недавно открытому парку Левобережье»,— прокомментировали в городской администрации.

Данные сети ввели в эксплуатацию перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году и ни разу не ремонтировали. Восстановить их работоспособность просили жители. Вопрос сдвинулся с места весной этого года после соответствующего поручения главы Ростова.

Валентина Любашенко