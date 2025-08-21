В очереди перед Крымским мостом находится более 1 тысячи автомобилей

По данным на 12:00 21 августа, проезда по Крымскому мосту ожидает 1,1 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Все автомобили находятся в пробке со стороны Керчи. Время ожидания — более трех часов. Со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра очереди нет.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 31 августа могут быть максимальные пробки на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту. Ожидание может занять до четырех часов. Прогноз составили на основе данных за аналогичный период прошлого года.

Алина Зорина