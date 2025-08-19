На Крымском мосту в конце августа прогнозируют пиковые очереди

Максимальные очереди на пунктах досмотра при въезде в Крым через мост ожидаются 31 августа. Время ожидания может составить до четырех часов, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наиболее удобными для поездки станут 20, 22–23, а также 25–30 августа. В указанные дни проезд через контрольные точки займет не более часа или пройдет без задержек.

Более напряженная ситуация ожидается 21 августа. Время ожидания может достигнуть двух часов.

Прогноз составлен на основе данных за аналогичный период 2024 года.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудники службы выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, направлявшийся на Крымский мост.

Анна Гречко