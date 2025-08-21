Балицкий: в Запорожской области вслед за Югом России возник дефицит бензина

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о дефиците бензина Аи-92 и Аи-95, «как и в ряде регионов Юга России». По его словам, это связано с «пиковым потреблением» и ремонтными работами на НПЗ.

В отличие от других южных регионов, в Запорожской области ситуация «дополнительно усложняется вопросами логистики и угрозой атак противника», написал господин Балицкий в Telegram-канале.

В регионе ввели запрет на экспорт бензина, а также утвердили механизм поставок топлива. По словам чиновника, область справится с дефицитом к первой декаде сентября.

20 августа цена бензина марок Аи-95 и Аи-92 установила новый рекорд на бирже, достигнув 82,3 тыс. руб. за тонну и 72,5 тыс. руб. за тонну соответственно. О дефиците бензина сообщали, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов и министр энергетики Приморья Елена Шиш.

