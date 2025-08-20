В Приморье направили дополнительные бензовозы из-за дефицита топлива на АЗС

Четыре бензовоза направлены из Хабаровского края в районы Приморья, где наблюдается дефицита топлива на АЗС. Министр энергетики Приморья Елена Шиш связала его с ростом числа туристов в регионе.

По ее словам, договоры на поставку дополнительных бензовозов также заключило АО «ННК-Приморнефтепродукт». Компании принадлежат 130 приморских АЗС, всего в регионе около 295 автозаправочных станций. Раньше бензин в регион доставляли 30 бензовозов, сейчас их число достигло 44. «На сегодняшний день мы видим ажиотаж на наших автозаправочных станциях»,— сказала госпожа Шиш. По ее словам, турпоток в регионе в августе на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Министр добавила, что жители Приморья создают искусственный дефицит, стараясь запастись бензином. Ситуация находится на особом контроле у Минэнерго России и краевого ведомства. На нефтебазах «ННК-Приморнефтепродукт» текущий запас топлива составляет около 5,5 тыс. тонн. Речь идет о марках АИ-92, АИ-95 и АИ-98, отметила Елена Шиш.

Местное издание Dvhab.ru отмечает, что нехватка топлива на трассе «Уссури» и в населенных пунктах Приморского края наблюдается примерно с конца июля. Многие АЗС не работают, на остальных выстраиваются очереди. Издание пишет, что регион столкнулся с такой ситуацией впервые за 25 лет.

20 августа цена стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-92 установила новый рекорд на бирже, достигнув 82,3 тыс. руб. за тонну и 72,5 тыс. руб. за тонну соответственно. О дефиците бензина АИ-95 на АЗС сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, улучшить ситуацию возможно только с приходом в республику крупных вертикально-интегрированных компаний.

О росте цен на топливо — в материале «Ъ» «Бензин зажигает на бирже».