Бензин зажигает на бирже

Вслед за АИ-95 рекорд биржевых цен этим летом установил АИ-92. Из-за аварий на НПЗ его стоимость впервые превысила 71 тыс. руб. за тонну, а цены на АИ-95 приблизились к максимумам. Участники рынка ожидают стабилизации ситуации к октябрю, когда завершится сезон отпусков и период пикового спроса.

Цены на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России 18 августа выросли на 1,28%, до 71,309 тыс. руб. за тонну, установив новый рекорд. Предыдущий максимум зафиксирован в сентябре 2023 года, когда котировки достигали 70,52 тыс. руб. за тонну.

Марка АИ-95 18 августа подорожала на 1,86%, до 80,3 тыс. руб. за тонну. Исторического максимума в 80,5 тыс. руб. котировки достигли 12 августа. Цены на дизельное топливо выросли на 0,93%, до 59,274 тыс. руб. за тонну.

По данным Росстата, на 11 августа бензин АИ-92 в РФ на АЗС в среднем стоил 58,23 руб. за литр, АИ-95 — 63,52 руб. за литр. Относительно июля цены выросли на 0,6%, с декабря 2024 года — на 5,5% и 5,2% соответственно. Московская топливная ассоциация (МТА) оценивает среднюю стоимость АИ-92 на 18 августа в 59,16 руб. за литр, АИ-95 — 65,39 руб. за литр. За неделю котировки, по данным МТА, выросли на 0,19% и 0,2% соответственно.

Оптовые цены на бензин в России ускорили рост в начале августа из-за аварий на НПЗ.

По данным S&P Global, за последнюю неделю повреждения могли получить НПЗ общей мощностью переработки около 1,5 млн баррелей в сутки. Ситуацию усугубляет сезон пикового спроса, притом что запасов у независимых участников рынка почти не осталось, добавляет источник “Ъ”.

14 августа вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей. Ограничения для компаний, выпускающих более 1 млн тонн бензинов в год, были введены в конце июля до 31 августа. Ранее эмбарго касалось трейдеров, нефтебаз и производителей с меньшей мощностью. Для этих участников рынка запрет может быть продлен и на октябрь. В Минэнерго на прошлой неделе сообщали о работе по стабилизации цен за счет формирования дополнительного предложения.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что рынок остается разбалансированным. По его словам, участники торгов ожидали решений на совещании у Александра Новака, которые могли бы скорректировать цены и восстановить баланс, но этого не произошло, сформировался отложенный спрос и затем ажиотаж на торгах. Ситуация осложняется внеплановыми остановками сразу нескольких НПЗ, притом что экспорт бензина в дружественные страны продолжается по межправительственным соглашениям, добавляет он.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин отмечает, что ситуация с последствиями атак на НПЗ публично неизвестна, и только по динамике оптовых котировок можно делать выводы о наличии проблемы с производством бензина.

При повреждении существенных мощностей вопрос может не решиться оперативно, хотя в случае отсутствия новых аварий на НПЗ текущие оптовые цены уже могли достичь своего локального максимума, считает эксперт.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов добавляет, что ежедневные колебания в целом носят ситуативный характер и дальнейшие изменения будут зависеть от ситуации с аварийными остановками НПЗ. «Пока, к сожалению, наш прогноз неблагоприятный — скорее всего, до снижения цен придется подождать еще минимум месяц. При этом степень неопределенности очень высока, так как невозможно сейчас прогнозировать уровень производства»,— указывает аналитик. По мнению господина Дьяченко, стабилизация ситуации возможна к октябрю, когда окончательно завершится отпускной сезон и пиковый период спроса.

Ольга Семеновых, Анатолий Костырев