Цена бензина АИ-95 и АИ-92 обновила рекордные показатели на бирже

Стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-92 продолжила рост на сегодняшних торгах и установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость бензина марки АИ-95 выросла за день на 1,13%, до 82,253 тыс. руб. за тонну, достигнув ценового максимума на бирже. Цена бензина АИ-92 увеличилась на 0,76%, до 72,51 тыс. руб. за тонну и превысила рекордную отметку в 71,97 тыс. руб. за тонну, которая была установлена вчера.

Цена летнего дизельного топлива выросла на 1,25%, до 61,01 тыс. руб. за тонну, топливо для реактивных двигателей — на 2,29%, до 71,461 тыс. руб. за тонну. Стоимость топочного мазута уменьшилась на 0,65%, до 23,561 тыс. руб. за тонну, цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 0,77%, до 19,717 тыс. руб. за тонну.

Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина до 31 августа 2025 года. На этой неделе стоимость бензина АИ-95 и АИ-92 уже устанавливала рекорды на бирже. Вчера глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе на ряде АЗС отсутствует бензин АИ-95. Сегодня в МинТЭК и ЖКХ Кубани заявили, что в регионе нет дефицита бензина АИ-95.