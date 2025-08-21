Абы кого не берут в замминистры

Внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова Михаил назначен заместителем министра экономического развития Ростовской области. В этой должности представитель известной коммунистической фамилии будет курировать вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, а также укреплять связи с высшими органами власти. Как рассказали “Ъ” в правительстве региона, 31-летний господин Зюганов-младший занял вновь образованную вакансию, а выбор в пользу его кандидатуры обусловлен «управленческими компетенциями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главную роль в назначении Михаила Зюганова (справа), как уверяют ростовские власти, сыграли не родственные связи (слева — его дед Геннадий Зюганов), а высокие «управленческие компетенции»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Главную роль в назначении Михаила Зюганова (справа), как уверяют ростовские власти, сыграли не родственные связи (слева — его дед Геннадий Зюганов), а высокие «управленческие компетенции»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О назначении Михаила Зюганова на пост замминистра экономразвития Ростовской области стало известно благодаря обновлению сайта регионального правительства: 19 августа страничка новоиспеченного чиновника появилась в телефонном справочнике. В областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций “Ъ” пояснили, что контракт с внуком главного коммуниста страны заключен на один год с испытательным сроком три месяца.

Господин Зюганов-младший будет курировать вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, а также укреплять связи с высшими исполнительными и законодательными органами государственной власти. Кроме того, в круг его обязанностей вошли методологическое обеспечение формирования и реализации государственных программ, оказание поддержки органам местного самоуправления по вопросам муниципальных (комплексных) программ, а также общая координация осуществления проектной деятельности и реализации региональных проектов.

Биографических данных внука Геннадия Зюганова в правительстве Ростовской области не оказалось. В открытых источниках информации о нем немного: уроженец Москвы, выпускник факультета журналистики МГУ. В 2022 году вместе с Геннадием Зюгановым и своим братом Леонидом приезжал в орловский музей-заповедник «Спасское-Лутовиново». Тогда внук председателя ЦК КПРФ рассказывал, что на протяжении пяти-шести лет проживает в Орле и занимается развитием своего предприятия. По данным местных СМИ, речь шла о производстве гофрированной бумаги и картона «Орловпак».

«Выбор (кандидатуры Михаила Зюганова.— “Ъ”) в первую очередь связан с подтвержденными управленческими компетенциями в работе с региональными представительствами власти в Московской и Орловской областях,— пояснили “Ъ” в ростовском правительстве,— а также успешным опытом общественной деятельности в нижней палате Федерального собрания». Там добавили, что предшественников у Михаила Зюганова на этом посту не было. «Михаил Андреевич, являясь наследником дела своего знаменитого деда, безусловно, разделяет взгляды руководства КПРФ. При этом в своей профессиональной деятельности исходит исключительно из интересов и потребностей жителей Ростовского региона и не имеет партийной принадлежности»,— резюмировали в правительстве области.

Опрошенные “Ъ” единороссы не захотели комментировать решение врио губернатора Юрия Слюсаря о назначении Михаила Зюганова (по регламенту соответствующие кадровые вопросы находятся в компетенции главы региона). Однако пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко заверил “Ъ”, что никакой предвзятости в отношении внука лидера Компартии быть не могло, поскольку Ростовскую область, в отличие от Орловской или Ульяновской, возглавляет не коммунист (господин Слюсарь — член высшего совета «Единой России»), а сам новоиспеченный замминистра добросовестно прошел конкурсный отбор на свою должность. Ранее он принимал активное участие в жизни думской фракции КПРФ, а также в отправке гуманитарных конвоев в зону спецоперации, добавил господин Ющенко.

Напомним, у 81-летнего председателя ЦК КПРФ одна внучка и семеро внуков, а Михаил Зюганов — не первый представитель младшего поколения этой семьи, подавшийся в политику. Его старший брат Леонид с 2012 года работал помощником нынешнего губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а в 2014-м стал депутатом Мосгордумы. В 2023 году он принимал участие в выборах мэра Москвы и занял второе место, получив 8,1% голосов избирателей.

Владимир Андреев, Ростов-на-Дону; Ксения Веретенникова