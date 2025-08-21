Мошенники начали арендовывать аккаунты в мессенджере Мах

Мошеннические колл-центры арендуют аккаунты в национальном мессенджере Мах у обычных пользователей. Об этом рассказали в профильном управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

По данным ведомства, аналогичная схема применялась с аккаунтами в мессенджере WhatsApp, и злоумышленники используют ту же инфраструктуру. Аккаунты передаются россиянами во временное пользование за $10–15. Чаще всего их сдают школьники и студенты, для которых такая сумма «является значительной», уточнили в управлении.

В МВД заверили, что подобные случаи носят единичный характер. Ведомство утверждает, что с администрацией Max «организовано взаимодействие», и мошеннические аккаунты они блокируют. В то время как для прекращения противоправной деятельности через WhatsApp нужно заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован, передает ТАСС.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. 19 августа пресс-служба Max сообщила, что на платформе зарегистрировались 18 млн пользователей. С сентября Max начнут предустанавливать на смартфонах в России. Накануне МВД сообщило о первом задержании участника мошеннической схемы в Max.

