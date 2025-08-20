Фрод отключили по звонку

Частичное ограничение голосового трафика в Telegram и WhatsApp привело к резкому сокращению фрода в мессенджерах. На это обратили внимание банки и операторы связи. За неделю с момента ограничения, по их оценкам, количество инцидентов сократилось на 40%, мошеннический трафик — на 70%. Впрочем, злоумышленники вернулись к звонкам по сотовой связи, а также осваивают новый популярный мессенджер Max.

После частичной блокировки звонков в иностранных мессенджерах значительно снизился уровень телефонного мошенничества: за неделю с 11 августа число инцидентов сократилось на 40%. Об этом “Ъ” рассказал руководитель центра экосистемной защиты «Т-Банка» Олег Замиралов. Количество попыток мошенничества через мессенджеры снизилось на 70%, уточняет он.

В «МегаФоне» подтвердили “Ъ”, что количество жалоб на мошенничество с использованием голосового трафика в мессенджерах за последние полторы недели снизилось. В прошлом году доля подобных жалоб в общем объеме обращений не превышала 40%, по итогам первого полугодия текущего года этот показатель достиг 60%, отметил представитель оператора. В Т2 же фиксируют пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров, преимущественно Великобритании. В июле на мессенджеры пришлось 57% сообщений о мошенничестве, сообщили в компании.

В «Вымпелкоме» оценили снижение мошеннических звонков в мессенджерах за неделю также примерно в 70%. Тогда как объем мошеннической активности через звонки из-за рубежа увеличился на 83%, говорят там. В МТС отказались от комментариев, в «Газпромбанк Мобайле» не ответили на запрос. Так же поступили в «Сбере», ВТБ и Альфа-банке. В Минцифры перенаправили запрос “Ъ” в Роскомнадзор, там ответили, что делать выводы преждевременно. В пресс-службе Max от комментариев отказались.

В России с середины августа в качестве меры борьбы с мошенниками были ограничены голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Metа, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). “Ъ” сообщил о начале ограничений 11 августа, 13 августа эту информацию подтвердили в Роскомнадзоре (см. “Ъ” от 13 августа).

Похожее резкое сокращение фрода было зафиксировано весной 2022 года. Тогда на действия злоумышленников повлияло отключение России от SWIFT (международная система передачи финансовых сообщений), представители банков говорили о падении атак на их клиентов «в разы» (cм. “Ъ” от 2 марта 2022 года). Однако вскоре телефонное мошенничество снова показало рост.

«Согласно статистике Kaspersky Who Calls, мы действительно можем подтвердить тенденцию сокращения фрод-трафика в мессенджерах,— говорит главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.— Доля клиентов нашего приложения, которым приходили вызовы от злоумышленников в WhatsApp, существенно снизилась».

Снижение количества мошеннических звонков напрямую связано с блокировкой вызовов в Telegram и WhatsApp, считает специалист группы социально-технического тестирования компании «Бастион» Мария Сергеева. «Потеряв этот канал связи, злоумышленники не смогли оперативно адаптироваться к новым условиям». Однако, добавляет она, преступники не стали меньше работать, они просто временно сместили фокус на традиционную телефонию. К тому же, напоминает госпожа Сергеева, некоторые группы граждан, например пенсионеры, изменений не почувствовали вовсе.

Сейчас, добавляет Олег Замиралов, мошенники, очевидно, попытаются использовать Max (разработан VK) как новый канал взаимодействия с жертвами: «На рынке фиксируются первые случаи попыток обмана в этом мессенджере». Для того чтобы не допустить там такого уровня фрода, как в зарубежных мессенджерах, Max предстоит плотно работать с операторами связи и банками и оперативно внедрять современные средства борьбы с мошенничеством, считает он.

