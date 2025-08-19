Мax сообщил о регистрации в мессенджере 18 млн пользователей

Пресс-служба мессенджера Max сообщила, что на платформе зарегистрировались 18 млн пользователей. В пресс-релизе сказано, что на операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS — 26%. Еще около 1% пользователей используют версию для компьютера. Наибольшее количество регистраций зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани.

Представители мессенджера заявили, что с момента запуска платформы пользователи отправили более 200 млн сообщений и сделали около 30 млн звонков. Средняя продолжительность голосовых вызовов составила восемь минут, групповых — 47,5 минут.

Мессенджер разработки VK в тестовом режиме работает с 1 марта. Официальный запуск запланирован на сентябрь. В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. После этого шесть регионов России вошли в пилотный проект по переводу школьных чатов в Max. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что на платформу перейдут все городские службы. Глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский высказал мнение, что публичная критика национального мессенджера может стать причиной для проверки гражданина на иностранное влияние.