В России впервые задержали пособника мошенников из мессенджера Max

В городе Шахты Ростовской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в пособничестве мошенникам. По версии следствия, иностранные преступники пытались обманывать пользователей российского национального мессенджера Max.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, задержанный участвовал в первом случае хищения денег с использованием Max. 14 августа неизвестные обманули жительницу Курска, представившись сотрудниками госорганов. Они убедили ее переслать 444 тыс. руб.

Правоохранители установили личности других злоумышленников и предпринимают меры по их задержанию, заверили в МВД. По их предполагаемому задержанному посреднику решают вопрос о мере пресечения. Его также проверят на причастность к другим преступлениям. Средства потерпевшей заблокировали на счете. После расследования полиция обещает помочь с их возвратом.

