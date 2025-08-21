Над Ростовской областью уничтожили 21 беспилотник

За прошедшую ночь над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», атаки отразили в Каменске-Шахтинском, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах. После падения обломков в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание.

Константин Соловьев