Средства ПВО отразили атаку в семи муниципалитетах Ростовской области

Средства противовоздушной обороны за ночь отразили атаку в Каменске-Шахтинском, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Константин Соловьев

