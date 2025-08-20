Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила новый формат гарантий безопасности для Украины, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Она выступает за то, чтобы обязать союзников Украины за 24 часа согласовать военную поддержку Киеву, если военный конфликт с Россией возобновится.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Агентство называет этот формат «НАТО-Лайт». План госпожи Мелони не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, но предлагает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей Устава блока, и позволяет быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск, отмечают собеседники агентства.

По словам источников, варианты поддержки будут включать предоставление Киеву быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России. Неясно, будет ли план предполагать отправку войск на Украину, добавляет Bloomberg. Это один из множества вариантов, которые прорабатывает Евросоюз, сообщает агентство.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон также будет участвовать в механизме предоставления гарантий безопасности для Украины. Америка, по его словам, намерена предоставить Украине «очень серьезную защиту». CNN сообщал, что власти США также обсуждали с Евросоюзом гарантии безопасности «по типу статьи 5» Устава НАТО.

