Трамп: США намерены предоставить Украине серьезные гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет задействован в механизме предоставления гарантий безопасности для Украины. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

По словам американского лидера, США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту».

После двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в зале приемов Белого дома пройдет широкоформатная встреча, в которой также примут участие европейские лидеры. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться условия мирного урегулирования и гарантии безопасности для Киева.

Чего ожидать от переговоров в Вашингтоне, читайте в материале «Ъ» «Вашингтонский час икс».

Анастасия Домбицкая