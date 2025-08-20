Власти Приморья объяснили дефицит топлива на АЗС наплывом туристов

В Приморском крае автозаправки столкнулись с перебоями топлива из-за большого потока туристов, сообщили власти региона. Для стабилизации ситуации направлены дополнительные бензовозы.

Министр энергетики Приморья Елена Шиш сообщила, что основные усилия сосредоточены в районах с наибольшим туристическим потоком. Из Хабаровского края направлены четыре бензовоза.

Елена Шиш отметила, что жители Приморья создают искусственный ажиотаж, запасаясь топливом в канистры. Она призвала граждан проявить сознательность и терпение. Министр заверила, что ситуация под контролем Минэнерго России и краевого министерства.

«Хотелось бы призвать жителей Приморья проявить сознательность в этом направлении, пережить этот небольшой момент и отнестись с пониманием к ситуации»,— сказала Елена Шиш.