В Новороссийске осудили участника СВО за попытку убийства

Участника специальной военной операции осудили за попытку убийства на 10,5 года. По данным суда, житель Новороссийска ранее был судим по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На информацию из картотеки Новороссийского гарнизонного военного суда обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации суда, участник СВО был впервые осужден в 2021 году. Ему назначили 9,5 года лишения свободы, однако 13 октября 2023 года его освободили по ст. 80.2 УК РФ в связи с убытием в зону проведения спецоперации.

Попытка убийства произошла вечером 15 октября 2024 года на территории Абрау-Дюрсо. Между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, во время которой фигурант ударил знакомого кулаком в грудь, а затем около пяти раз ножом в ту же область.

Потерпевший получил серьезные телесные повреждения, включая колото-резаные раны, гемоторакс и пневмоторакс, а также перелом бедра. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

В судебном заседании фигурант не признал вину, утверждая, что ранения пострадавшему нанесла их общая знакомая. Суд признал жителя Новороссийска виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Суд также прибавил к приговору неотбытый ранее подсудимым срок за убийство, назначив окончательное наказание в виде 10,5 лет исправительной колонии особого режима.

Алина Зорина