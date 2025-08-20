К судье подошли по-семейному

Как стало известно “Ъ”, по подозрению в особо крупном мошенничестве заключена под стражу Сусана Коблева, дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Некоторое время назад был арестован ее бывший муж Каплан Коблев, а также предприниматели Алексей Еремышко и Александр Агеев. Все фигуранты уголовного дела привлекаются в разном статусе к участию в процессе об изъятии коррупционного имущества семьи Траховых.

Октябрьский райсуд Краснодара избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сусаны Коблевой, которая подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконно полученных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Защита госпожи Коблевой обжаловала решение об аресте в Краснодарском краевом суде, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Фабулу дела участники процесса не раскрывают.

Как сообщал “Ъ”, 12 августа краевой суд признал обоснованным решение об аресте бывшего мужа Сусаны Коблевой Каплана Коблева по обвинению в особо крупном мошенничестве, суд также оставил под стражей его возможных сообщников — предпринимателей Алексея Еремышко и Александра Агеева. В уголовном деле идет речь о незаконных сделках с участком земли в Краснодаре, который в итоге отошел муниципалитету.

По информации “Ъ”, уголовное преследование Сусаны Коблевой напрямую не связано с обвинениями, выдвинутыми против ее бывшего мужа.

Сусана и Каплан Коблевы, а также Алексей Еремышко и Александр Агеев являются участниками резонансного антикоррупционного процесса, инициированного Генеральной прокуратурой РФ в отношении бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, его сына Рустема Трахова, занимающего должность судьи Прикубанского райсуда Краснодара, а также других членов семьи и доверенных лиц. Сусана Коблева, дочь Аслана Трахова, и ее бывший муж привлекаются в процесс в качестве соответчиков. Алексей Еремышко и Александр Агеев участвуют в рассмотрении иска в статусе третьих лиц.

Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество стоимостью более 2,5 млрд руб., приобретенное экс-председателем ВС Адыгеи Асланом Траховым, членами его семьи и доверенными лицами в период осуществления им полномочий с 1998 по 2019 год, а также после ухода в отставку. В частности, речь идет об имуществе Сусаны Коблевой, которая с 2002 по 2019 год приобрела 68 объектов недвижимости кадастровой стоимостью 520 млн руб., хотя не имела легальных источников дохода. После того как Аслан Трахов ушел на пенсию, номинальные держатели начали передавать имущество членам его семьи, в том числе дочери, утверждает прокуратура.

С 2020 по 2025 год Сусана Коблева стала владелицей более 100 объектов недвижимости общей стоимостью 820 млн руб.

В иске Генпрокуратуры перечисляются квартиры, дома, коммерческие помещения, участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске, а также участки в поселке Яблоновском Республики Адыгея, который примыкает к Краснодару и активно застраивается.

Иск за подписью первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина об изъятии в казну имущества семьи Траховых был направлен в Октябрьский районный суд Краснодара, по месту регистрации Аслана Трахова. Для обеспечения объективности и беспристрастности процесса 4-й кассационный суд 13 августа передал дело в Волжский городской суд Волгоградской области.

Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев