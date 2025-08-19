Более 60% покупателей недвижимости в Новороссийске предпочитают однокомнатные квартиры

За первые восемь месяцев 2025 года самым востребованным форматом жилой недвижимости для покупки в Новороссийске стали однокомнатные лоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК DOGMA Фото: ГК DOGMA

Такие данные приводят аналитики федерального девелопера DOGMA.

На рынке жилой недвижимости Новороссийска лидером спроса стали однокомнатные квартиры – на них приходится 64% сделок от общего объема продаж в 2025 году. А наиболее предпочтительный вариант метража у таких лотов – от 30 до 40 кв. м. Жилье с такой площадью предпочитают 58% клиентов, поделились в компании.

Наиболее активно покупают однокомнатные квартиры люди в возрасте от 30 до 34 лет. Эта категория составляет 30% от числа всех клиентов. Отмечается, что 82% из них находятся в браке, а 32% имеют доход в размере от 100 до 150 тыс. рублей в месяц.

Аналитики компании видят растущий запрос на повышенный комфорт. Вместе с квартирами клиентыприобретают дополнительные опции: 25% потребителейвыбирают кладовку, а 15% – парковочное место.

«Сейчас рынок жилой недвижимости движется в сторону функциональных форматов и максимально продуманной инфраструктуры. Мы видим, что клиенты рассматривают покупку не только как решение жилищного вопроса, но и как инвестицию. Это напрямую отражается на продажах: однокомнатные квартиры стабильно показывают высокую динамику», – отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ГК DOGMA.

Также он добавил, что, наблюдая растущий спрос на недвижимость у моря, компания вышла в Новороссийск с проектом «Порто-Ново». Всего в жилом комплексе построят 10 домов переменной высотности. Благоустройство, соцобъекты и инфраструктура займут 8 гектаров, это 60% всей территории проекта, планируется всесезонное озеленение. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения. Внутри закрытых дворов расположат игровые площадки для самых маленьких, а также зоны для отдыха с теневыми навесами и занятий «тихими» видами спорта. Спортивный хаб, гостевые парковки разместят рядом с территорией жилого комплекса.

Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА ВОДА».

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: микрорайон «Порто-Ново». https://1dogma.ru/