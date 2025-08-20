Лавров о «пути в никуда» при обсуждении гарантий Украине, неуклюжести ЕС и понимании США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. На ней он высказался о прошедшей в Вашингтоне встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Российский дипломат прокомментировал обсуждение гарантий безопасности для Украины и возможной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Главные высказывания Сергея Лаврова — в подборке «Ъ».

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Переговоры Путина и Зеленского

Встречу Зеленского и Путина необходимо тщательно подготовить на всех предшествующих ступенях.

Москва готова продолжать диалог для завершения конфликта, а встреча на уровне президентов должна поставить точку в этом процессе.

Россия готова к работе с Украиной в любых форматах, если работа будет честная.

Разговор Путина и Трампа

По итогам разговора с Трампом Путин предложил повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной.

Россия рассчитывает, что Трамп донесет до Киева важность предложения Москвы создать три рабочие группы в рамках стамбульских переговоров. Украина на него не ответила.

Россия видит со стороны США все более четкое понимание необходимости устранить первопричины конфликта на Украине.

Гарантии Украине

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции. Плюс отдельные страны.

Россия не согласна, что теперь предлагается вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без нее. Это не получится. Это утопия и путь в никуда.

Роль ЕС в урегулировании конфликта

Россия видит со стороны ЕС агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию США по российско-украинскому конфликту.

Россия не услышала никаких конструктивных идей от европейских лидеров во время их переговоров с Трампом в Вашингтоне.

Европа пытается сохранить США в качестве участника организации военной помощи Украине.

Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о том, что ЕС будет продолжать поддерживать Киев и вводить против России санкции независимо от договоренностей,— это не дипломатия, а «деградация».

Эрдни Кагалтынов, Анна Токарева