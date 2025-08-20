Лавров: встречу лидеров России и Украины необходимо тщательно подготовить

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо тщательно подготовить. При этом он подчеркнул, что российская сторона готова продолжать диалог для завершения конфликта, а встреча на уровне президентов «должна поставить точку в этом процессе».

«Президент (Владимир Путин.— ''Ъ'') не раз говорил, что мы готовы к работе в любых форматах при понимании, что работа будет честная и не будет сводиться к попыткам, как это делают, прежде всего, руководители ведущих европейских стран, создать условия для того, чтобы вновь затянуть Соединенные Штаты в свою агрессивную воинственную кампанию по сохранению и усилению Украины в качестве инструмента сдерживания России»,— сказал Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

«Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать»,— подчеркнул российский министр.

В Белом доме 18 августа состоялись переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По их итогу американский президент позвонил Владимиру Путину, с которым обсудил в том числе возможность их встречи с украинским лидером. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Путин согласился. По данным AFP и NYT, он предлагал встретиться в Москве. Американская сторона уже начала подготовку встречи.

Лусине Баласян