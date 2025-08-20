Путин после разговора с Трампом предложил повысить уровень делегаций с Украиной

Президент России Владимир Путин после последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной. Об этом напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он не уточнил, до какого уровня предлагается повысить российскую переговорную группу.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



«Наш президент внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций. И как раз это вписывается в наше предложение, о котором я только что упомянул, о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными, наряду с гуманитарными»,— сказал Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

На предыдущих трех раундах переговоров России и Украины в Стамбуле российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров (сначала в должности министра обороны Украины, затем — секретаря Совета нацбезопасности и обороны).

Дональд Трамп сообщал, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил организовать встречу президента РФ с Владимиром Зеленским. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что господин Путин согласился. Американская сторона выбирает место проведения саммита. При этом официально Москва не подтверждала согласия на участие в переговорах в таком формате.

