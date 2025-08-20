Лавров заявил о неэтичных попытках ЕС изменить позицию США по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока российская сторона видит со стороны Евросоюза агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию США по российско-украинскому конфликту. По его словам, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне от европейских лидеров «не услышали никаких конструктивных идей».

«Какие дипломатические шаги вы заметили у Евросоюза? Прежде чем их оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и неэтичные попытки изменить позицию американской администрации Трампа и лично президента США»,— сказал Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

После переговоров в Вашингтоне глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что страны Евросоюза условились продолжать давление на Россию, чтобы приблизить разрешение украинского конфликта. В частности, к следующему месяцу Еврокомиссия намерена завершить работу над следующим, 19-м пакетом санкций.

Лусине Баласян