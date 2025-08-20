Бензин отжимают по капле

Отложенные плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) сократили предложение бензинов на рынке, что вызвало бурный рост оптовых цен на бирже. Чтобы остановить его, правительство ввело полный запрет на экспорт бензина и планирует скорректировать топливный демпфер. Но на рынке считают, что, пока не будут увеличены производство и поставки топлива, подобные ситуации будут повторяться.

В начале августа оптовые котировки бензинов, которые планомерно росли с конца зимы, достигли своего пика. Только за первую неделю месяца стоимость марки АИ-95 несколько раз обновляла исторический рекорд. Так, 8 августа после недели непрерывного роста она достигла абсолютного максимума в 79,9 тыс. руб. за тонну, а 13 августа преодолела уровень 80,5 тыс. руб. Небольшая коррекция наметилась только 14 августа. Цены на АИ-92, отличающиеся большей волатильностью, также к 13 августа достигли пика в 70,9 тыс. руб. за тонну, превысив предыдущий рекорд от 11 сентября 2023 года (тогда цена подскочила до 70,4 тыс. руб. за тонну).

Основной причиной текущей динамики является нехватка бензина на рынке, отмечает управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. В России в летний период традиционно наблюдается рост спроса на топливо, что связано с сельскохозяйственными работами и увеличением автомобильного трафика в период отпусков.

«Несмотря на то что Россия производит топливо в больших объемах, его доставка в отдаленные регионы, особенно на юг, в Сибирь, на Дальний Восток, остается сложной из-за дефицита специализированного подвижного состава. Также сокращение предложения на внутреннем рынке связано с ремонтами сразу на нескольких крупных российских нефтеперерабатывающих заводах»,— объясняет партнер «S+Консалтинг» Павел Карпус.

В наибольшей степени на ценообразование сегодня влияют внеплановые остановки НПЗ.

«У участников рынка усиливаются опасения относительно стабильности снабжения. Биржевые цены отражают не только баланс спроса и предложения, но и ожидания, поэтому при рисках перебоев компании стараются закупиться впрок»,— подтверждает господин Дьяченко.

При этом он напоминает, что официальные данные по запасам и производству закрыты и их невозможно проверить. В такой ситуации участники рынка видят косвенные признаки дефицита и воспринимают заявления о «достаточных запасах» как попытку давления на цены. Это усиливает недоверие и провоцирует слухи, которые могут разгонять рынок.

Дополнительным фактором влияния, указывает эксперт, является модель биржевых торгов. Сейчас на рынке более тысячи участников, в то время как объемы на отдельных базисах крайне малы. На аукционе открытия весь объем продается мгновенно, а купить его могут единицы, кому повезет попасть в первые сделки. Это ограничивает доступ к ресурсу, искусственно сдерживает рост биржевой цены и формирует разрыв с реальной рыночной ценой, которая заметно выше. Возникает отложенное напряжение: интерес к торгам растет, а фундаментальный дефицит не устраняется, поясняет Максим Дьяченко.

Ситуацию усугубляет то, что сами нефтяные компании могут выкупать часть объемов на бирже, а эта информация также закрыта. В результате рынок остается непрозрачным, с высоким уровнем концентрации покупателей, хаотичными действиями в условиях дефицита информации и условиями для формирования долгосрочного повышательного тренда цен, отмечает он.

Теоретический профицит

Сейчас в России действует более 100 заводов нефтепереработки с производственными мощностями, превышающими 300 млн тонн в год. В 2024 году фактический объем первичной переработки нефти сократился на 3,1%, до 266,5 млн тонн, что стало наиболее низким показателем за последние 12 лет. Выпуск бензинов составил 41,1 млн тонн, дизтоплива — 81,6 млн тонн. В 2025 году Минэнерго прогнозирует небольшой прирост производства. В первом полугодии, по данным источника «Ъ-Review», близкого к Минэнерго, выпуск бензина действительно рос — на 3,5% год к году, до 22,5 млн тонн.

И теоретически этого объема должно хватать для покрытия спроса на внутреннем рынке, который традиционно является профицитным. На него идет 85–90% всего производимого бензина, 80–85% авиакеросина и 50–60% дизельного топлива. Но в реальности в период повышенного спроса в России образуется дефицит бензинов. Особенно это касается марки АИ-95, динамика выпуска которой не успевает за увеличением потребления.

При этом летом 2025 года на национальном топливном рынке сложился «идеальный шторм» на фоне сразу нескольких дестабилизирующих факторов, указывают в «Пролеуме». Это перенос плановых ремонтов НПЗ с весны на лето, активный экспорт топлива за рубеж на фоне высоких цен, растущий сезонный спрос, а также внеплановые работы на некоторых НПЗ.

Активный рост оптовых котировок отразился и на розничных ценах, которые нефтекомпании исторически сдерживают для ограничения инфляции.

К концу июля, по данным Росстата, средняя розничная стоимость бензина в России превысила 61 руб. за литр. В частности, марка АИ-92 подорожала до 57,8 руб. за литр, АИ-95 — до 63 руб. Цена литра АИ-98 перешагнула отметку 84,5 руб.

Проверенные меры

Чтобы охладить рынок, правительство ввело полное эмбарго на экспорт бензина с 30 июля по 31 августа. До этого запрет на экспорт также действовал, но не касался производителей, выпускающих более 1 млн тонн бензинов в год. Раньше такая мера применялась лишь однажды — осенью 2023 года — и тогда оказалась эффективной в борьбе со стремительным ростом цен. Но сейчас она не оказала заметного влияния на рынок, так как не была устранена главная причина подорожания бензина — его дефицит. Как указывает вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов, после установления запрета на торгах на Петербургской бирже не наблюдается существенного увеличения предложения, в то время как сезонный спрос постепенно растет. Причем увеличивается он не только в России, но и в странах ЕАЭС, на которые эмбарго не распространяется.

По итогам августа участники рынка не ожидают резкого роста поставок на внутренний рынок, хотя Минэнерго пытается договориться об этом с нефтекомпаниями.

В министерстве сообщали, что ведут диалог для обеспечения баланса спроса и предложения на рынке топлива и контроля за ценовой ситуацией. Там уверяют, что объемы коммерческих запасов бензина и дизельного топлива соответствуют сезонным нормам и находятся вблизи рекордных значений, что гарантирует надежное обеспечение внутреннего спроса. Ситуация остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер, подчеркивают в Минэнерго. Также в министерстве указывают, что, несмотря на рост цен на АЗС, его «темпы остаются в пределах общего инфляционного фона, а также принятых решений в акцизной политике».

При этом государство продолжает рассматривать дополнительные меры стабилизации ситуации в российском топливном секторе. Прежде всего речь идет о продлении эмбарго на экспорт бензина на сентябрь, когда в стране традиционно начинается волна плановых ремонтов НПЗ.

Помимо этого, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность повышения минимального объема продаж бензина на бирже с 15% до 17%, что, по мнению ведомства, добавит прозрачности ценообразованию и минимизирует риски необоснованного роста цен.

Кроме того, ФАС анализирует цены около 12 тыс. АЗС для выявления нарушений антимонопольного законодательства.

Запрет на экспорт бензина — единственный для правительства инструмент влияния на рынок, указывает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. Хотя, по задумке государства, в рамках налогового маневра взять на себя функцию защиты внутреннего топливного сектора от колебаний должен был демпфер. Механизм предполагает компенсацию нефтекомпаниям разницы между внутренними и экспортными ценами на бензин и дизель за те объемы, которые они поставили на российский рынок. Производители нефтепродуктов получают компенсации, если оптовые котировки на бирже не превышают установленную Налоговым кодексом условную цену более чем на 10% для бензина и на 20% для дизтоплива (на 2025 год — 60,45 тыс. руб. за тонну и 57,2 тыс. руб. за тонну соответственно). По данным Минфина, за первую половину 2025 года нефтекомпании в рамках механизма получили 544,7 млрд руб., за 2024-й — 1,815 трлн руб. Компании только однажды лишились выплат по демпферу — в сентябре 2023 года, но сейчас существуют высокие риски повторения такого сценария, если цены на бирже продолжат идти вверх.

Господин Фролов напоминает, что механизм демпфера, изначально запланированный как временный, работает уже несколько лет. Но эффективным он остается только в ограниченном диапазоне цен на внутреннем и внешнем рынках, а также в определенном обменном курсе, говорит он. «Именно поэтому при резких колебаниях мы наблюдаем его постоянные корректировки»,— отмечает эксперт.

Корректировки раздора

Очередные изменения могут быть внесены в Налоговый кодекс уже в ближайшее время. Сейчас рассматривается повышение порога отклонения от индикаторов в топливном демпфере, после которого нефтяники перестают получать выплаты из бюджета. По бензину они могут постепенно вырасти сначала до 15%, а затем до 20%, но окончательные параметры не раскрывались. Изменения в Налоговый кодекс Минфин и Минэнерго по поручению правительства должны внести в осеннюю сессию Госдумы, но оформлены они могут быть задним числом, чтобы нефтекомпании не лишились выплат по демпферу за август, в начале которого котировки превышали уровень отсечки.

Однако, по мнению участников рынка, такая мера только подстегнет дальнейшее увеличение биржевых котировок до нового порогового значения. То есть если максимальное отклонение от индикативной цены составит не 10%, а 15%, то компании смогут получить выплаты по демпферу при цене 69,5 тыс. руб. за тонну.

Новое подорожание бензина, полагают на рынке, негативно повлияет на работу АЗС, особенно независимых. По расчету исследовательской компании «Петромаркет», к началу августа розничная продажа бензина уже была убыточной. Так, на 1 августа средняя по стране чистая маржа торговли автобензином на АЗС составляет –1,1 руб. на литр для АИ-92 и –1,4 руб. на литр для АИ-95.

«Причина, по которой АЗС генерируют убытки при торговле бензином,— высокие отпускные цены НПЗ на продукт, от которых зависит стоимость топлива, закупаемого АЗС для реализации»,— отмечают эксперты.

В свою очередь, Павел Карпус считает инициативу Минфина по изменению порога отклонения цен от индикаторов в топливном демпфере эффективной. При этом он указывает на необходимость системного развития инфраструктуры — модернизации НПЗ для роста производства высокооктановых топлив и развития сети хранилищ резервов топлива в регионах, что снизит зависимость от железнодорожных перевозок.

Еще одной эффективной мерой может стать обеспечение прямых субсидий АЗС в отдаленных регионах страны и создание стратегического запаса топлива по аналогии со стратегическими запасами зерна — некий госрезерв для экстренного снабжения регионов, полагает эксперт.

При этом важно обеспечить рынку открытый доступ к информации, а также изменить систему биржевых торгов, считает Максим Дьяченко. Он предлагает отказаться от искусственного «манипулирования» ценами и отменить аукционы открытия, которые, по сути, являются лотереей. Также положительное влияние на рынок, по его мнению, могут оказать снятие ограничения роста цены в 0,5%, объединение базисов НПЗ и исключение покупок вертикально интегрированных нефтяных компаний на базисах, где формируются индексы. «Кроме того, необходимо возвращение рыночного ценообразования без грубого вмешательства властей в угоду конъюнктуре,— добавляет он.— Но для всего этого нужны понимание текущей рыночной ситуации и политическая воля».

Ольга Матвеева