Уиткофф объяснил продолжительность саммита на Аляске прогрессом в урегулировании

Длительность встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Аляске была обусловлена достигнутым на ней прогрессом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы провели там довольно много времени... мы добились прогресса относительно того, как мы можем достичь мирного соглашения»,— сказал спецпосланник в интервью Fox News. Он отметил, что договоренности о прекращении огня легко нарушить, потому что «они не учитывают все нужные составляющие», а вот мирное соглашение — «это совсем другое дело, оно прочнее».

Лидеры России и США встретились на Аляске 15 августа. По словам господина Уиткоффа, во время переговоров российская сторона довольно быстро пошла на уступки, благодаря чему удалось достичь прогресса. Портал Axios утверждал, что изначально господин Трамп хотел завершить встречу из-за «максималистских требований» президента РФ по территориальным вопросам, но господин Путин смягчил свою позицию. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с президентом США 18 августа сказал, что может рассмотреть возможность «пропорциональных обменов» территорий, писала The Wall Street Journal.

Подробности — в материале «Ъ» «Безопасность поджидают опасности».