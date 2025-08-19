Безопасность поджидают опасности

Обещание Дональда Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности, которое он дал 18 августа на встрече в Белом доме, воодушевило европейских союзников, хотя многие вопросы так и остались до конца не проясненными. Весь следующий день лидеры Старого Света провели за обсуждением услышанного, направив главные усилия на конкретизацию планов обеспечения безопасности Украины после завершения боевых действий. Свою лепту в разъяснение конкретных путей украинского урегулирования внес и президент США, сообщивший, что Франция, Британия и Германия хотят разместить свои войска на Украине, против чего, как известно, всегда категорически возражала Россия. А госсекретарь США Марко Рубио уверенно сообщил о готовности Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, хотя в Кремле согласия на такую встречу пока не подтверждали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Европейским лидерам, похоже, не хватило многочасового обсуждения украинского урегулирования в Белом доме (на фото). В дискуссиях на ту же тему они провели и весь следующий день

Фото: Win McNamee / Getty Images Европейским лидерам, похоже, не хватило многочасового обсуждения украинского урегулирования в Белом доме (на фото). В дискуссиях на ту же тему они провели и весь следующий день

Фото: Win McNamee / Getty Images

«Хорошая новость заключается в том, что не произошло никакого взрыва. Трамп не потребовал капитуляции Украины и не прекратил поддержку. Атмосфера была позитивная, и трансатлантический альянс продолжает существовать. С другой стороны, существует большая неопределенность в отношении характера гарантий безопасности и того, что именно имеют в виду США»,— сообщил 19 августа бывший британский военный атташе в Киеве и Москве Джон Форман в разговоре с Reuters, передавая настроения европейцев после состоявшихся накануне переговоров в Белом доме с президентом США и украинским лидером Владимиром Зеленским.

18 августа, когда в России был уже поздний вечер, Дональд Трамп принимал в Овальном кабинете Владимира Зеленского, а затем при его участии провел длительные переговоры уже в расширенном составе с лидерами Великобритании, Франции, Италии, Германии и Финляндии, а также руководителями ЕС и НАТО. Одним из главных итогов встречи стала готовность США участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Однако дьявол в деталях, а о них на встрече в Белом доме как раз договориться не успели. Как сообщил украинский лидер, гарантии будут «оформлены на бумаге в течение следующей недели — десяти дней».

Впрочем, некоторые подробности на этот счет стали появляться уже на следующий день, во вторник, 19 августа. Так, по данным агентства Bloomberg, в рамках гарантий безопасности союзники планируют укрепить армию Украины и в будущем мирном договоре не прописывать никаких ограничений на ее численность. По данным агентства, пакет гарантий безопасности будет разработан «коалицией желающих». При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, США будут играть в этом процессе «координирующую» роль, а целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

Позднее эту информацию частично подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщив: европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности для Киева должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше.

19 августа «коалиция желающих» провела онлайн-встречу по теме гарантий под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции. Но по ее итогам, исходя из заявления британского правительства, смогла лишь договориться о том, что в ближайшие дни созданные в рамках коалиции рабочие группы встретятся для консультаций с американскими коллегами.

Работать над «конкретными и существенными» гарантиями вместе со Штатами пообещал и Евросоюз, о чем глава Евросовета Антониу Кошта сообщил по итогам состоявшегося 19 августа онлайн-саммита лидеров блока, на котором обсуждались итоги переговоров по Украине в Белом доме. При этом господин Кошта, видимо, по привычке подчеркнул, что страны—члены ЕС условились продолжать давление на Россию, чтобы приблизить разрешение украинского конфликта.

Свою интерпретацию итогов встречи во вторник в интервью Fox News изложил и сам Дональд Трамп. Он сообщил, что Франция, Британия и Германия хотят разместить свои войска на Украине (хотя буквально накануне генсек НАТО Марк Рютте говорил, что о военном присутствии иностранных военных там речь не шла). Более того, Дональд Трамп заявил, что США могут помочь Европе с размещением войск, в том числе с поддержкой с воздуха, но американских войск на Украине — «пока я остаюсь президентом США» — в этой стране не будет.

В России, напомним, присутствие иностранных военных на территории Украины называют неприемлемым. И пока что ни малейшего намека на возможную смену позиции из Москвы не прозвучало.

Далее американский президент напомнил о том, о чем говорил уже не раз,— что «невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО». И заявил, что европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок со стороны Украины. Впрочем, следом он выразил уверенность, что «Украина получит много земли», не разъяснив, что это означает.

Наконец, Трамп выразил надежду, что Владимир Путин «будет вести себя хорошо», иначе «ситуация будет тяжелой», а Зеленский, по его словам, должен показать гибкость, подводя к теме вероятной скорой встречи двух лидеров, которую он накануне вызвался организовать в ходе сорокаминутного телефонного звонка Владимиру Путину. Сам глава Белого дома готов будет присоединиться к лидерам России и Украины только после того, как они обсудят условия мира тет-а-тет, дал понять Трамп. «Для танго нужны двое»,— пояснил американский лидер, беря на вооружение одну из излюбленных фраз главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Между тем в России пока не подтвердили готовности Владимира Путина к очной встрече с Владимиром Зеленским.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил только, что в ходе последней беседы президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины и договорились о повышении ранга и уровня делегаций.

Тем не менее присутствовавший в кабинете американского лидера во время его разговора с российским коллегой госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News сообщил о согласии российского президента встретиться с Зеленским как о свершившимся факте. «Сам факт того, что Путин говорит: “Конечно, я встречусь с Зеленским”, уже имеет большое значение. Я не ожидаю, что они выйдут с переговоров лучшими друзьями или заключат мирную сделку. Но теперь стороны конфликта разговаривают между собой — этого не происходило три с половиной года»,— отметил дипломат.

Во вторник европейские лидеры вовсю обсуждали и возможное место встречи президентов России и Украины. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, например, уже пообещал Владимиру Путину, находящемуся под ордером Международного уголовного суда, иммунитет, если тот прилетит на встречу по Украине в Женеву. Сделать этот швейцарский город площадкой для встречи российского и украинского президентов и последующего трехстороннего саммита ранее предложил Эмманюэль Макрон, тогда как, по данным Sky News, премьер Италии Джорджа Мелони выступила за организацию трехстороннего саммита в Риме, в чем ее уже якобы поддержали Трамп и Зеленский. А вечером во вторник источник AFP сообщил, что Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США предложил встретиться с Зеленским в Москве. Впрочем, согласно другому сообщению того же агентства, Зеленский от этого предложения отказался.

Наталия Портякова