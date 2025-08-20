МВД Британии сняло требование доступа к зашифрованным данным пользователей Apple

Британские власти отменили требование к компании Apple предоставлять им по запросу доступ к зашифрованным данным пользователей. Об этом в соцсети X сообщила глава Национальной разведки США Тулси Габбард. По словам госпожи Габбард, это решение стало результатом тесной работы ее ведомства «с британскими партнерами с целью сохранения неприкосновенности личных данных американцев и защиты их конституционных прав и свобод». При этом, как сообщает BBC, компания Apple пока не получила официального подтверждения отмены требования ни от американского, ни от британского правительств.

Требование о предоставлении доступа ко всему зашифрованному контенту, загружаемому пользователями Apple в iCloud, было выдвинуто МВД Великобритании в начале феврале 2025 года. Ведомство мотивировало это тем, что шифрование данных позволяет преступникам скрываться от правосудия. Не желая подводить пользователей, Apple отключила в Великобритании функцию Advanced Data Protection, с помощью которой шифровались данные.

Американские спецслужбы провели свою проверку законности таких требований, а Apple в марте подала жалобу в Трибунал по расследованиям в Великобритании, добиваясь отмены требования.

Алена Миклашевская