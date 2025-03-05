Apple подала в суд на спецслужбы Британии

Американская корпорация Apple подала жалобу в Трибунал по расследованиям в Великобритании, пытаясь отменить требование властей королевства о доступе спецслужб к зашифрованным данным пользователей iCloud, сообщает Financial Times.

Месяц назад британские власти потребовали от Apple предоставить спецслужбам страны доступ ко всему зашифрованному контенту, загружаемому в iCloud. Сейчас такой доступ имеют только сами пользователи. Просматривать подобный контент не может даже Apple. А в конце февраля американская корпорация отключила функцию «расширенной защиты данных» для британских пользователей облачного сервиса.

Ранее Apple никак не комментировала эту ситуацию, так как даже разглашение факта получения запроса — уголовное преступление. А вот глава Национальной разведки США Тулси Габбард назвала такое требование британских властей «явным и вопиющим нарушением» права на конфиденциальность и гражданских свобод американцев и анонсировала проверку ситуации вокруг Apple со стороны ЦРУ, Агентства национальной безопасности и других американских разведывательных служб.

Кирилл Сарханянц