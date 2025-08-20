Хинштейн иронично прокомментировал сделку экс-губернатора Смирнова со следствием

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал информацию о том, что бывший глава региона Алексей Смирнов заключил сделку со следствием по делу о хищениях при строительстве фортификаций. Господин Хинштейн отметил, что досудебная сделка «означает полное признание вины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Что ж, не зря я, значит, освящал свой кабинет»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Алексей Смирнов покинул пост губернатора в декабре 2024 года. Он был задержан вместе со своим экс-замом Алексеем Дедовым в апреле 2025-го, оба находятся под арестом. Они проходят по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

