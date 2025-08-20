Опорные пункты подготовили для суда

Первое уголовное дело о хищении бюджетных средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области в ближайшее время будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Бывшим гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину, его заместителю и двум бизнесменам инкриминируется растрата более 150 млн руб. при возведении опорных пунктов для пограничников.

Владимир Лукин вскоре предстанет перед судом по обвинению в растрате более 150 млн рублей

Фото: @sudrfkursk

Фото: @sudrfkursk

Мещанский суд столицы 19 августа рассмотрел ходатайство следственного департамента МВД об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела бывших гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его заместителя Игоря Грабина, гендиректора «Интергазойла» Дмитрия Спиридонова и руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Выступая на заседании, следователь отметил, что обвинение в окончательной редакции фигурантам было предъявлено в конце апреля, после чего они приступили к ознакомлению с 36 томами дела, однако до сих пор ни сами подследственные, ни их адвокаты большую часть материалов не прочитали. Представитель следственного департамента предположил, что они намеренно затягивают процедуру, и предложил установить ее окончательной датой 25 августа.

Адвокаты фигурантов возражали. По их словам, следователь сам не соблюдает график, им же установленный: то приходит в назначенное время с томами дела в СИЗО, где содержатся их подзащитные, то нет. Кроме того, отметил один из защитников, когда в начале августа представитель следственного департамента требовал в суде продления срока содержания фигурантов под стражей сразу на три месяца, то, помимо прочего, он мотивировал это тем, что обвиняемым нужно время на ознакомление с материалами расследования. «То требовалось три месяца, теперь нужно уложиться до конца августа»,— недоумевал адвокат. Впрочем, в ходе дальнейших препирательств стало известно, что большинство защитников все же значительно продвинулись в ознакомлении с делом. В итоге сам следователь скорректировал свое ходатайство, попросив окончательной датой чтения дела назначить 27 августа. Суд так и решил. После того как ознакомление закончится, дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — один из эпизодов начавшегося в 2023 году большого расследования хищений и других злоупотреблений, допущенных при возведении фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной. Общий ущерб оценивается в более чем 4 млрд руб., а среди фигурантов — бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов, его заместитель Алексей Дедов, другие экс-чиновники и бизнесмены.

Нынешнее дело было выделено в отдельное производство, поскольку все следственные действия по нему завершились значительно раньше, чем по другим эпизодам. Речь в нем идет о возведении двух взводных опорных пунктов, предназначенных для погранслужбы ФСБ. В декабре 2022 года, говорится в деле, между Корпорацией развития Курской области и «КТК Сервис» был заключен договор на 207 млн руб., согласно которому объекты должны быть возведены за неделю в связи с активными боестолкновениями с украинскими вооруженными силами на приграничных территориях. В сроки компания не уложилась, их постепенно продлевали, сумма контракта при этом снизилась до 192,6 млн руб. Тем временем подрядчику перечислили аванс в размере 152,8 млн руб.

Однако при проверке, проведенной летом 2023 года, выяснилось, что работы были выполнены не в полном объеме или некачественно. Так, например, огневые ячейки для стрелков и гранатометчиков не соответствовали требуемым размерам, элементы укрепления стен и перекрытий не соответствовали нормативам и т. п. В результате корпорация разорвала с подрядчиком контракт, но не приняла мер к возвращению аванса и не составила разграничительные ведомости об объемах фактически выполненных работ и использованных материалов. Договоры на достройку перешли к другой компании.

Вину из всех фигурантов этого дела, по данным “Ъ”, признает только Андрей Воловиков.

Алексей Соковнин, Александр Александров